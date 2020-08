California, bimbo di 4 anni ucciso dal padre: l’assurdo motivo (Di domenica 23 agosto 2020) California, il padre ha ucciso suo figlio di 4 anni per un motivo assurdo: le scioccanti rivelazioni parlano anche di abusi e torture sul bimbo Il bimbo si era sporcato i pantaloni ed il padre, in preda ad un violento raptus di follia, l’ha aggredito brutalmente fino ad ucciderlo. Questo quanto rivelato dal The Mirror, … L'articolo California, bimbo di 4 anni ucciso dal padre: l’assurdo motivo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

