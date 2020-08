Calciomercato Torino, primi movimenti: si riparte dal centrocampo (Di domenica 23 agosto 2020) , Vagnati cerca di chiarire la situazione dei granata Il Torino non deve avere fretta sul mercato. Parola del ds Vagnati: per cercare di attuare la migliore strategia è necessario muoversi con le dovute cautele, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport. Si riparte ovviamente dal centrocampo: da Biglia a Torreira, da Linetty a Barak, il piano della società è chiaro e vuole accontentare il nuovo tecnico. Ci si muoverà con calma, per evitare anche aste e richieste elevate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

