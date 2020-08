CALCIOMERCATO NAPOLI - Gazzetta: 'La Fiorentina attende gli sviluppi su Milik' (Di domenica 23 agosto 2020) Milik, foto Ansa, DAL BELGIO - 'Il NAPOLI pensa ancora ad Emmanuel Dennis' 21 August 2020 DAL PORTOGALLO - Il NAPOLI tra le squadre in corsa per Acuna 23 August 2020 Non solo Juve e Roma. C'è anche un ... Leggi su napolitoday

DiMarzio : Per #Younes del #Napoli la possibilità del ritorno nella sua città - SkySport : Calciomercato, Callejon vicino al Villarreal: l'ex Napoli verso il ritorno in Liga - DiMarzio : #Napoli, ma anche #Arsenal e #ManchesterUnited su #Gabriel. E lui ora ha fretta di sapere dove sarà il suo futuro - Spazio_Napoli : - gVitale_AN : #Sokratis vuole il #Napoli. Il #Celtic rifiuta #Luperto -