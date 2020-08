Calciomercato Napoli, anche Nikola Maksimovic potrebbe finire alla Roma (Di domenica 23 agosto 2020) L’asse Napoli-Roma si sta scaldando sempre più in queste settimane che portano al mercato. Tra i due club i contatti sono costanti. Si parla di un maxi-scambio che potrebbe includere fino a quattro calciatori. Nel dettaglio, si tratta di Cengiz Under, Jordan Veretout, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Arkadiusz Milik, invece, aspetta ancora la Juventus. A riportarlo oggi in edicola è il Corriere del Mezzogiorno: “Il Napoli ha contatti costanti con la Roma, si studia un’operazione con Under. Piace tanto anche Veretout per sostituire allan, sarebbe un profilo ottimo anche per aprire all’eventuale alternativa tattica del 4-2-3-1 in alcune partite in cui può rivelarsi utile. ... Leggi su calciomercato.napoli

Fantacalcio : Calciomercato Napoli: Gabriel, visite mediche con l'Arsenal - DiMarzio : Per #Younes del #Napoli la possibilità del ritorno nella sua città - SkySport : Calciomercato, Callejon vicino al Villarreal: l'ex Napoli verso il ritorno in Liga - Salvato95551627 : RT @MarcoGiordano6: +++Risolti gli ultimi dettagli, nelle prossime ore ci sarà l'accordo fino al 2025+++ - rNUpgX6nvfRHqJg : RT @scottotweet: #Callejon lascia il #Napoli a parametro zero e tratta con il #Villarreal #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, tutto finito: “E’ rottura, andrà via!” Mondo Udinese SSC Napoli: il programma del ritiro di Castel di Sangro

Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli ...

Calciomercato: Napoli, Hysaj rinnova. Samp, Murillo vicino al Celta Vigo

L’ex portiere di Liverpool, Napoli, Milan e Aston Villa era in orbita Valencia, ma i problemi finanziari del club, che hanno condizionato molto le trattative di calciomercato, hanno costretto il ...

Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli ...L’ex portiere di Liverpool, Napoli, Milan e Aston Villa era in orbita Valencia, ma i problemi finanziari del club, che hanno condizionato molto le trattative di calciomercato, hanno costretto il ...