Calciomercato Lazio – Scelto il nuovo portiere: accordo con Pepe Reina, ecco tutti i dettagli (Di domenica 23 agosto 2020) Lavorando sottotraccia, la Lazio ha individuato e Scelto il suo nuovo portiere, che andrà ad affiancare i già presenti in rosa Strakosha e Guerrieri: José Manuel Reina, alias Pepe, difenderà i pali biancocelesti quando verrà chiamato in causa nella prossima stagione. La scelta spagnola Il portiere, liberato gratis dal Milan dove ha svolto il ruolo di vice Donnarumma prima di passare in prestito semestrale all’Aston Villa, dopo le buone annate a Napoli (dove è stato un importante motivatore anche nello spogliatoio) si prepara a vivere quella che sarà la sua terza avventura italiana, pronto a portare carisma ed esperienza nello spogliatoio laziale. I dettagli ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Reina in arrivo alla #Lazio: pronto un biennale - mirkocalemme : Calciomercato #Milan, #Reina a un passo dalla #Lazio: c'è l'accordo, fumata bianca in settimana - @calciomercatoit - DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - Cicciobello08 : RT @MarcoValerioBav: #Reina ha risolto il contratto con il @acmilan e ora firmerà un biennale con la @OfficialSSLazio. Base da circa 1.5 e… - Cicciobello08 : RT @enzolampard: Arriva Pepe #Reina alla #Lazio, tutto fatto, fissate le visite mediche, firmerà un biennale da 2M compresi i bonus #Calcio… -