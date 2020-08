Calciomercato Juventus, Raiola: “Pogba al centro del progetto Manchester United. Su Malen…” (Di domenica 23 agosto 2020) Il futuro dei talenti di Mino Raiola.Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il noto agente Mino Raiola ha discusso il futuro di Paul Pogba, che potrebbe non rinnovare con il Manchester United e ritornare a vestire la maglia della Juventus: "Pogba è ancora al centro di un progetto tecnico importante, anche negli anni passati il Manchester United non ha voluto aprire a nessuna trattativa. Rinnovo? Calma, stiamo parlando da un po' di tempo ma senza stress".Anche Erling Haaland era nel mirino dei bianconeri, ma alla fine il giovanissimo bomber ha scelto di firmare con il Borussia Dortmund: "Chi non ha il rimpianto per non aver preso Haaland oggi? Possiamo fare lo stesso ... Leggi su mediagol

Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - DiMarzio : #Juventus | Dalle risoluzioni di Higuain e Khedira a Perin e Rugani: le ultime - SkySport : Juventus, ufficiale lo staff di Pirlo: lunedì inizia la preparazione - MondoPrimavera : ??Corsa a 2? tutta italiana per il talento del #RealMadrid? #Calciomercato - Mediagol : #Calciomercato #Juventus, Raiola: “Pogba al centro del progetto Manchester United. Su Malen…” -