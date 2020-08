Calciomercato Juventus, Pirlo a caccia del nuovo regista bianconero (Di domenica 23 agosto 2020) : oltre a Bentancur e Arthur si pensa a De Paul e Locatelli La Juventus è a caccia del nuovo Pirlo. Il tecnico – come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi – dedica ampio spazio alla ricerca di un nuovo registra da parte della compagine bianconera. Si ripartirà ovviamente da Bentancur e Arthur, ma si cerca un nuovo elemento: l’idea è quella di convincere Locatelli, ma attenzione anche a Rodrigo De Paul. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Juventus | Dalle risoluzioni di Higuain e Khedira a Perin e Rugani: le ultime - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - SkySport : Benzema si allena col pallone della Juve: indizio di calciomercato? - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO - Pirlo vuole Nesta come vice allenatore alla Juventus - ciotoli90 : Io salgo sul carro di #Benzema Dacci notizie messia @MomblanOfficial #Juventus #Calciomercato #pirlohachiamato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Ho visto il calcio in maniera normale ... Arriva, quindi, alla Juve, ma alla fine della sua unica stagione a Torino, viene sostituito da Antonio Conte in seguito ai risultati negativi sia in ...La Juventus nel destino. Manuel Locatelli, 22 anni, centrocampista del Sassuolo e capitano dell’Under 21, sbucò dall’oblio quattro anni fa in una notte d’ottobre, quando, con la maglia del Milan, alla ...