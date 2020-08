Calciomercato Bologna – Si stringe per De Silvestri – Attacco per Ferrari del Sassuolo – Miha positivo al Covid (Di domenica 23 agosto 2020) Il Calciomercato Bologna va avanti a piccoli passi, il primo è quello di chiudere finalmente per l’esterno difensivo Lorenzo De Silvestri, solo dopo si darà la caccia a Ferrari del Sassuolo. Intanto ennesima brutta notizia per Mihajlovic risultato positivo al Covid. Si stringe per De Silvestri Il Bologna sta provando a stringere per far arrivare Lorenzo De Silvestri in ritiro a Pinzolo già da domani come da tempo si auspica Mihajlovic. Una trattativa con l’esterno difensivo svincolatosi dal Torino che ormai va avanti da mesi ma che ancora non ha trovato la conclusione che tutti vogliono. Adesso il pressing è ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, il punto della situazione su #Lyanco - Robertoro80 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Torino, il punto della situazione su #Lyanco - calciomercatoit : ?? Cambio di agente per #Orsolini: addio in vista? #Roma e #Fiorentina sono alla finestra per l'attaccante del… - Salvato95551627 : RT @CorSport: #Bologna, #DeSilvestri in ritiro e poi #Ferrari per la difesa ?? - FilippoRubu00 : ??#Torino, per #Lyanco ???? oltre al #Bologna si fa vivo il #Napoli, alla ricerca di un centrale difensivo No allo… -