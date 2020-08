Boschi, un calvario chiamato Etruria. "Quante torture inflitte alla sua famiglia. Ma perché lei...?" (Di domenica 23 agosto 2020) «Ancora un'archiviazione per mio padre su Banca Etruria. Chissà dove sono ora coloro che in questi anni ci hanno insultato, offeso, minacciato. Ma oggi è un giorno bello: la verità è più forte del fango», ha cinguettato giovedì su Twitter l'ex ministro Maria Elena Boschi, oggi deputata di Italia Viva, commentando l'archiviazione dell'accusa di bancarotta nei confronti del babbo Pier Luigi Boschi, ex componente dell'ultimo consiglio di amministrazione di Banca Etruria. L'ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Arezzo a carico di Boschi e di altri 11 consiglieri indagati riguardava la liquidazione riconosciuta all'ex direttore generale Luca Bronchi, ammontante a 700mila euro netti di cui 400mila confiscati poiché ritenuti non ... Leggi su liberoquotidiano

