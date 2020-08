Boom di contagi: in Campania sono 138 (in Italia 1210). Mai così tanti dal 3 aprile (Di domenica 23 agosto 2020) E’ Boom di contagi, in Campania e in Italia. Nella nostra regione sono 138 i nuovi casi (su 4.135 tamponi). E si conta anche un decesso. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha rivolto un nuovo appello ai giovani sulla sua pagina Facebook. “Rivolgo un appello pressante, in particolare ai giovani e a quanti hanno frequentato destinazioni a rischio, a evitare, al loro rientro, contatti diretti con familiari anziani, e a segnalarsi all’Asl di appartenenza. Occorrono consapevolezza e responsabilità”. Continua a salire il numero di contagiati in Italia. Dopo i 1071 di ieri, oggi si tocca quota 1210. Ci sono anche 7 decessi. sono 5 i ricoveri in terapia intensiva (ora ... Leggi su ilnapolista

