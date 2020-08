Bomba migranti, Giorgia Meloni plaude a Musumeci e rilancia il blocco navale (Di domenica 23 agosto 2020) L'unica soluzione contro l'immigrazione selvaggia è difendere il territorio. La leader di Fratelli d'Italia plaude all'ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che prevede lo sgombero entro le 24 di domani dei centri per immigrati. "Bene ha fatto il governatore della Sicilia Nello Musumeci a predisporre la chiusura degli hotspot sull`isola. La Sicilia, come tutta l`Italia, non può trasformarsi nel campo profughi d`Europa a causa della incompetenza e della furia immigrazionista del Governo PD-M5S", scrive Giorgia Meloni su Facebook rilanciando un articolo de Il Tempo. ”È una questione di legalità, di sicurezza e in questi mesi di epidemia da coronavirus anche una questione sanitaria. ... Leggi su iltempo

