Bologna, il tecnico Mihajlovic positivo al Covid-19 (Di domenica 23 agosto 2020) Bologna (ITALPRESS) – Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - rtl1025 : ?? Il tecnico del #Bologna #SinisaMihajlovic è risultato positivo al #Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto… - marcoconterio : ??Sinisa #Mihajlovic tecnico del #Bologna è positivo al #Covid_19. Asintomatico è in isolamento. @TuttoMercatoWeb - Fprime86 : RT @rtl1025: ?? Il tecnico del #Bologna #SinisaMihajlovic è risultato positivo al #Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto al suo rie… - PaoloX68 : RT @FcInterNewsit: Bologna, brutte notizie per Mihajlovic: il tecnico è positivo al Covid-19 -