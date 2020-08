Bologna, De Silvestri in ritiro e poi Ferrari (Di domenica 23 agosto 2020) Bologna - Detto che Walter Sabatini e Riccardo Bigon faranno di tutto, e sono anche convinti di riuscirci, per chiudere l'affare De Silvestri entro la partenza della squadra per il ritiro di Pinzolo, ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Bologna, De Silvestri in ritiro e poi Ferrari: Hickey continua a non rispondere. Il difensore del Sassuolo, gradito… - ParmaLiveTweet : Bologna in chiusura per De Silvestri, ma l'affare non è ancora chiuso - Fantacalcio : Bologna, slitta ancora l'annuncio di De Silvestri: ecco il motivo - 1000Cuori : ????Bigon non molla Hickey, fiducia per De Silvestri #rassegnastampa #BolognaFC #calciomercato ?????? - luca_nigro : #Gastaldello: 'Stupito se il #Bologna non arrivi in #Europa nei prossimi 2 anni. #DeSilvestri colpo importante' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Silvestri Bologna, De Silvestri in ritiro e poi Ferrari Corriere dello Sport Bologna, De Silvestri in ritiro e poi Ferrari

Come dire: se Giovanni Carnevali pretenderà il giusto quelli del Bologna potrebbero anche entrare nell’ordine di idee di regalare a Sinisa proprio Ferrari, altrimenti decideranno di percorrere le pist ...

Consigli aspetta la Lazio e il Sassuolo pensa a Silvestri

SASSUOLOClasse 1991, natali reggiani, due stagioni all’estero, nel Leeds United, le ultime tre nell’Hellas Verona, cui è legato da un contratto, recentemente rinnovato, fino al 2022. Ci sarebbe Marco ...

Come dire: se Giovanni Carnevali pretenderà il giusto quelli del Bologna potrebbero anche entrare nell’ordine di idee di regalare a Sinisa proprio Ferrari, altrimenti decideranno di percorrere le pist ...SASSUOLOClasse 1991, natali reggiani, due stagioni all’estero, nel Leeds United, le ultime tre nell’Hellas Verona, cui è legato da un contratto, recentemente rinnovato, fino al 2022. Ci sarebbe Marco ...