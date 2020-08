Bologna, appalto da 123 milioni di euro alla Coop. FdI: il dirigente scelto è il cognato del presidente (Di domenica 23 agosto 2020) Un appalto pubblico per i servizi ospedalieri di uno dei più importanti ospedali emiliani, il Sant’Orsola di Bologna, dal valore di 123.000.000 € e un vincitore, Coopservice, colosso del mondo Cooperativo legato a LegaCoop che vince la gara per i prossimi 5 anni, aggiudicandosi la gestione dei servizi alla persona, vale a dire il trasporto el’ assistenza degenti, i servizi di pulizia, lavanderia e tutto quel che ci gira attorno. Nulla di eccezionale, se non l’importo del bando che lo rendono uno dei più importanti di tutta la sanità emiliana, l’eccellenza su cui il Pd ha giocato molto della rielezione del Governatore Stefano Bonaccini. Ma c’è un’ombra, pesantissima, che Fratelli d’Italia tramite ... Leggi su secoloditalia

BrunoGiovanni6 : RT @SecolodItalia1: Bologna, appalto da 123 milioni di euro alla Coop. FdI: il dirigente scelto è il cognato del presidente - SecolodItalia1 : Bologna, appalto da 123 milioni di euro alla Coop. FdI: il dirigente scelto è il cognato del presidente… - Marylu58121349 : RT @adrianobusolin: #BOLOGNA TUTTO IN. FAMIGLIA ! Dirige l’appalto e l’assegna al cognato. Terzi classificati ricorrono e vincono https://t… - iucciarossi : Vince il cognato, salta l’appalto della coop - marcjulietbella : RT @adrianobusolin: #BOLOGNA TUTTO IN. FAMIGLIA ! Dirige l’appalto e l’assegna al cognato. Terzi classificati ricorrono e vincono https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna appalto Bologna, gara con cognato. Annullato appalto a coop il Resto del Carlino Niccolò Galli, il talento figlio d'arte che un incidente si portò via a 17 anni

Niccolò Galli, figlio di Giovanni, vince con l'Arsenal e approda al Bologna. Sembra destinato a una grande carriera, ma perde la vita in un incidente. Probabilmente sarebbe diventato uno dei grandi di ...

Sant’Orsola, maxi appalto e gara annullata/ Bologna, conflitto interessi: 2 indagati

Indagine in corso da parte della procura sulla gara d’appalto da 123 milioni di euro per la gestione dei servizi integrati di sopporto alla persona al Sant’Orsola di Bologna. L’esposto, come spiega Il ...

Niccolò Galli, figlio di Giovanni, vince con l'Arsenal e approda al Bologna. Sembra destinato a una grande carriera, ma perde la vita in un incidente. Probabilmente sarebbe diventato uno dei grandi di ...Indagine in corso da parte della procura sulla gara d’appalto da 123 milioni di euro per la gestione dei servizi integrati di sopporto alla persona al Sant’Orsola di Bologna. L’esposto, come spiega Il ...