Bollettino nero: meno tamponi, nuovo record di contagiati (1210). Governo diviso e immobile (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bollettino di oggi, rispetto a quello di ieri, non fornisce indicazioni particolarmente positive. Sono 1210 i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 7 decessi, che portano il totale dei deceduti a 35.437 dall’inizio dell’emergenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69, con un incremento di 5 unità, dato certamente meno positivo di quello di ieri, quando di erano constatati due ricoveri in meno tra i casi più gravi. Le persone ricoverate con sintomi sono aumentate di 47 unità: il totale è 971. Nel complesso, i casi attualmente positivi sono 18.438, +935 da ieri. Altro dato non positivo: i contagi aumentano nonostante il calo dei tamponi effettuati, rispetto a ieri. Sono 67.371 i ... Leggi su secoloditalia

E anche oggi - informa il bollettino odierno del ministero della Salute - moltissimi ... Nonostante il numero dei contagi sia tornato a livelli del nerissimo marzo, il ministro Roberto Speranza ...

Bologna, 23 agosto 2020 - Continuano a salire i contagi, anche in regione. Ieri 80 contagi, e c'è attesa per il bollettino di oggi, diramato come sempre dalla Regione intorno alle 17. Oltre la metà de ...

