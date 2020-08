Bollettino Coronavirus del 23 Agosto 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) Nuovo aumento significativo dei contagi anche oggi, 23 Agosto, anche considerando il fatto che siano stati effettuati meno tamponi rispetto a ieri. Vediamo i numeri nel dettaglio. Oggi si sono registrati 1.210 casi positivi con un +0,47% rispetto a ieri. 26 sono i guariti, 7 sono invece le persone che, purtroppo, non ce l’hanno fatta. Attualmente, sul territorio nazionale, ci sono 18.438 persone positive dichiarate. Oggi i test tampone sono stati 67.371, a differenza dei 77.674 effettuati nella giornata di ieri. Meno tamponi ma più contagi e questo dato è veramente allarmante. Il rapporto tra i positivi e i tamponi effettuati oggi è dell’1,79%, mentre ieri era dell’1,38%. Un aumento sicuramente non indifferente. Il numero di persone ricoverate con sintomi è 971, con un incremento di +47 rispetto a ieri, risalgono i ... Leggi su sbircialanotizia

