Bollettino coronavirus 23 agosto, 1.210 nuovi casi in 24 ore (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bollettino sull’epidemia di coronavirus aggiornato al 23 agosto parla di 1.210 nuovi positivi in 24 ore. Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo Bollettino sull’epidemia di coronavirus con i dati aggiornati al 23 agosto. I nuovi positivi al virus continuano a salire: le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore infatti sono 1.210. Nella grandissima maggioranza dei casi si tratta di persone asintomatiche, che quindi non hanno bisogno di cure ospedaliere ma devono fare un periodo di isolamento. I decessi dovuti al Covid in 24 ore sono 7, mentre i guariti sono 267. Nuovo Bollettino coronavirus del Ministero della Salute (Getty Images)LEGGI ANCHE >>> Domodossola, ... Leggi su bloglive

