BMW - Quelle wagon chiamate Touring FOTO GALLERY (Di domenica 23 agosto 2020) Per gli appassionati delle wagon ad alte prestazioni, quella di pochi giorni fa è una notizia sensazionale: la nuova M3 sarà disponibile anche con carrozzeria Touring. Probabilmente per non lasciare la strada libera a giardinette high performance come lAudi RS4 Avant e la Mercedes-AMG C 63 SW, la Casa bavarese rompe uno storico tabù e cede così alla tentazione di una versione M della variante per famiglie della Serie 3. Proprio questultima inaugurò nel 1988 la storia delle BMW con carrozzeria Touring (questo nome, in realtà, era già stato utilizzato in precedenza dalla Casa), che, da allora, avrebbe sempre caratterizzato la gamma di tale modello e della più grande Serie 5. Ne parliamo nella nostra galleria di immagini, dove troverete tutte le wagon bavaresi dagli ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : BMW Quelle BMW Touring: la storia delle wagon di Monaco - Quattroruote.it Quattroruote Superbike: Honda e BMW, scatta l’aiutino regolamentare ma lo useranno?

Da Aragon Honda e BMW potranno aggiornare i motori e guadagnare potenza con le "parti in concessione". Ma ad HRC per Alvaro Bautista ne sono rimasti solo due, per i prossimi 5 round A partire dal pros ...

BMW X5 Le Mans il SUV spinto dal V12 da 700 cv!

BMW X5 Le Mans è leggenda! In tempi non sospetti, quando ancora i moderni e velocissimi Hyper SUV dovevano arrivare, in Germania realizzarono una one-off incredibile: la BMW X5 Le Mans Aveva stabilito ...

