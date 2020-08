Bimbo di 4 anni torturato e abusato da genitori: ucciso per macchia sui pantaloni (Di domenica 23 agosto 2020) Un bambino di soli 4 anni è stato ucciso dal padre 28enne dopo che si era sporcato i pantaloni. Retroscena agghiaccianti sulla vita del piccolo. ucciso a 4 anni per essersi sporcato i pantaloni che indossava. E prima di questo, almeno quattro mesi di torture e abusi sessuali da parte dei genitori-mostri. Violenze sessuali a parte, una vicenda che ricorda molto da vicino la morte del piccolo Evan, ucciso a botte a Modica dal patrigno, con la complicità della madre succube del padre padrone. Si chiamava Noah Cuatro e della vita ha visto solo le cose peggiori: colpa di un padre di 28 anni e una madre di 26 – si dice tossicodipendenti – che almeno negli ultimi quattro mesi di vita del piccolo, ... Leggi su chenews

