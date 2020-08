Biella, il consigliere del centrodestra: «Auguro alle colleghe del Pd di raggiungere orgasmi veri» (Di lunedì 24 agosto 2020) «Mi permetto solo di augurare loro di raggiungere orgasmi veri, come quelli che di solito il sottoscritto raggiunge con la propria partner». Così il consigliere comunale di Biella Corrado Neggia (Lega) si sarebbe rivolto a tre consigliere del Pd. È quanto denuncia una di loro, Manuela Mazza (Pd), con un post pubblicato su Facebook in cui critica tutto il sessismo che emergerebbe nella maggioranza di centrodestra guidata da sindaco Claudio Corradino. Oltre alle parole di Neggia, la consigliera Mazza ha denunciato anche quelle del vice sindaco Giacomo Moscarola (Lega), che dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna avrebbe detto: «Vincere in Emilia è come accontentarsi dell’unica che te la dà da ... Leggi su open.online

