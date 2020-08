Benfica, Rui Costa attende ancora Cavani: “Fatta nostra proposta e aspettiamo sua risposta” (Di domenica 23 agosto 2020) Il futuro di Edinson Cavani è sempre in bilico. Se solamente alcune settimane fa il suo destino sembrava chiamarsi Benfica, nelle ultime ore i media portoghesi hanno decisamente allontanato l'ipotesi a causa delle richieste troppo esose dell'attaccante relativamente all'ingaggio. La società dal canto suo, pare però non essersi arresa e attraverso Rui Costa, ex fantasista e ora dirigente delle Aquile, fa sapere che il club attende una risposta definitiva dal centravanti.Rui Costa: "Fatta offerta a Cavani. Ora una risposta"caption id="attachment 919293" align="alignnone" width="734" Edinson Cavani (Getty Images)/captionParlando nel corso di un evento in conferenza streaming, Rui Costa ha commentato la situazione legata a ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Benfica, Rui Costa attende ancora Cavani: 'Fatta nostra proposta e aspettiamo sua risposta' -… - MomentiCalcio : #Benfica, #RuiCosta non si arrende: “Aspettiamo la risposta di #Cavani alla nostra offerta” - apetrazzuolo : BENFICA - Rui Costa: “Aspettiamo la risposta di Cavani sulla nostra offerta” - Likeabrr37 : RT @BenficaSource: #Benfica ?? Rui Costa regarding Cavani ?? - BrunoSousa_7 : RT @BenficaSource: #Benfica ?? Rui Costa regarding Cavani ?? -