Benfica Cavani, Rui Costa: «Trattativa chiusa, cerchiamo altre soluzioni» (Di domenica 23 agosto 2020) Il direttore sportivo del Benfica, Rui Costa, ha confermato la brusca frenata nella Trattativa per acquistare Edinson Cavani Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, ha parlato ai microfoni di Goal della brusca frenata nella Trattativa tra il club lusitano ed Edinson Cavani. Ecco le sue dichiarazioni: «Non aspettiamo Cavani. Tutti sanno che il Benfica era interessato e gli ha fatto una proposta, ma abbiamo chiuso la nostra parte nella Trattativa. Non possiamo fare di più rispetto quello che abbiamo già fatto. Non riapriremo la Trattativa, da parte nostra è chiusa. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per raggiungere il ...

