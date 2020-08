Benevento, si decide il futuro di Bonaventura: parla Mino Raiola (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una speranza coltivata giorno dopo giorno. Un colpo di mercato che farebbe fare un salto di qualità al Benevento dopo gli arrivi di Glik e Ionita. Il futuro di Giacomo “Jack” Bonaventura si deciderà nei prossimi giorni e la Strega culla il sogno di poter regalare a Filippo Inzaghi l’ex giocatore del Milan. Un parametro zero di lusso, il ragazzo di San Severino Marche rappresenterebbe il fiore all’occhiello del mercato curato dal direttore sportivo Pasquale Foggia. Ci sta lavorando il ds giallorosso, tessendo la tela intorno a Mino Raiola, il deus ex machina che ha in mano il destino del classe 1989. Proprio l’agente originario di Nocera Inferiore ha ammesso che il punto di ... Leggi su anteprima24

Il Benevento di Pippo Inzaghi cerca nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Nel mirino anche l'ex azzurro Pavoletti.

Il Benevento cerca rinforzi per mettere a disposizione di coach Pippo Inza ...

I nostri concittadini che sono rientrati dall'estero e che lo hanno segnalato al Comune, sono stati già sottoposti a tampone presso l'A.S.L. di Benevento e sono risultati tutti negativi. Altri invece ...

