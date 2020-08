Benevento-Schalke 04 salta per il Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) Benevento - Un fulmine a ciel sereno. Anche se in questa era dominata dal Covid il cielo non può mai dirsi sgombro da nuvole. Il fatto è che il Benevento stava svolgendo una preparazione senza intoppi ... Leggi su corrieredellosport

BENEVENTO - Un fulmine a ciel sereno. Anche se in questa era dominata dal Covid il cielo non può mai dirsi sgombro da nuvole. Il fatto è che il Benevento stava svolgendo una preparazione senza intoppi ...

Benevento, c'è un altro contagiato ma il ritiro in Austria continua

Ci sarebbe un secondo positivo nel Benevento. Il ciclo di tamponi effettuato a Seefeld dopo la comunicazione del primo contagio all'interno del gruppo squadra avrebbe rilevato un secondo atleta affett ...

