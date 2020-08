Belen Rodriguez posta una foto e la attaccano sul ruolo di madre, lei dà una risposta senza pietà (Di domenica 23 agosto 2020) Belen Rodriguez non sta certo trascorrendo un’estate serena perché il vuoto e l’amarezza per il suo matrimonio finito, per la seconda volta, le sta facendo davvero male. Lei, descritta da Maria De Filippi che la conosce bene, pura come una bambina, dal cuore grande, quando ha dato a Stefano , suo marito un’altra possibilità dopo la prima rottura del matrimonio di qualche anno fa, pensava che la loro storia sarebbe ricominciata per durare per sempre. E, invece, dopo poco tempo si è ritrovata al punto di dover dire di nuovo basta. Belen e Stefano De Martino, un amore finito Nonostante pare che Stefano stia facendo di tutto per riconquistare la moglie, questa volta Belen sembra decisa a non mollare. Anche Maria De Filippi ha messo in conto che Stefano riesca a ... Leggi su baritalianews

CarloCalvino : @Vatenerazzurro1 È colpa di Belen Rodriguez...ha ringraziato tutto lo spogliatoio per la vittoria nella finale Copp… - infoitcultura : Giulia De Lellis - Belen Rodriguez, cosa si nasconde dietro il litigio? - raulcarra69 : RT @ninofrassicaoff: GIOCHI D'ESTATE Chi è P.E.L.P. C.U. Indovinate il nome dell'attrice Chi è Risposta 1 GIANNA NANNINI Risposta 2 GIANCAR… - infoitcultura : Belen Rodriguez bacia Antonino Spinalbese: ecco chi è la sua nuova fiamma - infoitcultura : Belen sfoggia l’anello che le donò Iannone: l’ultima mossa della Rodriguez -