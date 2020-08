Beirut, al via l'operazione italiana “Emergenza Cedri” (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ieri sera è arrivata presso il porto di Beirut nave San Giusto, partita 5 giorni fa da Brindisi, con a bordo assetti della Marina Militare e dell'Esercito. “L'arrivo di nave San Giusto a Beirut dà il via all'operazione interforze “Emergenza Cedri” nell'ambito dell'impegno umanitario nazionale, ulteriore segno della forte e fraterna vicinanza dell'Italia e della Difesa alla popolazione libanese in un momento così difficile per il Paese”, ha affermato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, annunciando che nella giornata di domani, lunedì 24 agosto, sarà in visita in Libano.Oltre 500 militari, 2 navi con elicotteri imbarcati, un ospedale da campo con personale specializzato dell'Esercito, della stessa tipologia di quello impiegato in ... Leggi su liberoquotidiano

