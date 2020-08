Beautiful anticipazioni puntate americane: Ridge si sposerà senza saperlo, non ricorda nulla! (Di domenica 23 agosto 2020) In America sono ricominciati ad andare in onda gli episodi della soap opera Beautiful dopo una momentanea pausa a causa dell’emergenza legata al Covid 19. Ovviamente negli Stati Uniti Beautiful è più avanti rispetto alle puntate che manda in onda il nostro Canale 5. Andiamo quindi a scoprire un po’ di anticipazioni partendo proprio dall’inizio. Il ritorno della soap più longeva di sempre comincerà con un trasferimento della sede della boutique della casa di moda dei Forrester. Questa si troverà adesso a Rodeo Drive. Ma lo spoiler più grande riguarda sicuramente Ridge. Il protagonista di Beautiful sposerà per davvero Shauna? Lo scopriamo con le anticipazioni delle puntate ... Leggi su ultimenotizieflash

