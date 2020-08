Bayern vince Champions League, 1-0 a Paris SG (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 23 AGO - Il Bayern Monaco ha vinto la sesta Champions League della sua storia battendo 1-0 il Paris SG nella finale giocata oggi allo stadio Da Luz di Lisbona. Rete di Coman al 14' st. ... Leggi su corrieredellosport

