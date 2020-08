Bayern Monaco, Perisic: “Inter? Nel calcio mai dire mai, parleremo e vedremo” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Non è una rivincita. Mi dispiace non essere riuscito a vincere con l’Inter. Futuro? Non posso dire nulla. Ma nel calcio tutto può succedere”. Queste le parole di Ivan Perisic dopo la vittoria del suo Bayern Monaco per 1-0 sul Psg in finale di Champions League. Una rete di Coman permette ai bavaresi di sollevare il trofeo: ”Una notte così è speciale – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Chiunque sogna una emozione del genere. Peccato non aver potuto condividere questa gioia con i tifosi”. Poi la conclusione: “Il Psg è una buona squadra, con alcuni dei calciatori più forti del mondo. Abbiamo commesso qualche errore del primo tempo ma Neuer è il miglior portiere al mondo e abbiamo vinto anche grazie a ... Leggi su sportface

