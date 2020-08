Bayern campione d’Europa per la sesta, la Bild: “Il sogno è di nuovo realtà”. Kicker: “La storia si ripete” (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern Monaco è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia. Straordinario il cammino degli uomini di Flick che hanno vinto undici partite consecutive e in finale hanno sconfitto di misura il Paris Saint-Germain.Bayern campione, LE APERTURE DEI GIORNALIcaption id="attachment 1011281" align="alignnone" width="300" Muller (Getty Images)/captionDopo il fischio finale di Orsato i siti tedeschi hanno ricoperto di elogi il Bayern per la vittoria del Da Luz. Kicker commenta così la vittoria bavarese: "La storia si ripete". Sulla stessa linea la Bild: "Il triplo sogno bavarese è ancora realtà". Ecco le altre reazioni dal web:embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress

