'Battaglioni, non Bella ciao...': il candidato sindaco inneggia al fascismo (Di domenica 23 agosto 2020) Non uno, ma svariati post - i più recenti il 25 aprile 2020, gli altri vecchi anche di anni - inneggianti al fascismo. Uno dei tre candidati-sindaco a Capriano del Colle è finito nelle ultime ore al ... Leggi su bresciatoday

federlor111 : @beat_oven Cerchi di non fare nomi a vanvera, battaglioni da queste parti non ce ne sono, e a queste fesserie da co… - Ele13121 : RT @stefanoraponi2: Non capisco con tutti i corpi d'élite che abbiamo in Italia permettiamo l'invasione. PARA' LAGUNARI GUASTATORI BATTAGLI… - PADANO_LIBERO : @MediasetTgcom24 @Frankydecima Sul molo non è possibile schierare un paio di battaglioni della Polizia Brasiliana?… - umbertosimone1 : @EmilioRavizza E mi fa anche rabbia che ci sia voluto un volontario che aveva risposto all’appello del padre per tr… - orlandi492 : @SerglocSergio No il risarcimento non basta, pensate a quanti boschi necessitano di manutenzione, vanno inquadrati… -