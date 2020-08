Batman, Robert Pattinson sarà il nuovo Cavaliere Oscuro. Nel cast anche Zoe Kravitz, Colin Farrell e John Turturro (Di domenica 23 agosto 2020) Il teaser trailer è uscito da neanche 24 ore e ha già fatto il giro del web, finendo in tendenze su Twitter e spopolando sui social. È in arrivo il nuovo Batman, per la regia di Matt Reeves, con l’attore Robert Pattinson (l’ex divo della saga Twilight) nei panni del protagonista. Capelli tinti di scuro, occhi bistrati, atmosfere cupe sulle note dei Nirvana: la breve clip ha mandato in delirio i fan su Twitter, in trepidante attesa nonostante manchi più di un anno all’uscita nei cinema, prevista per ottobre 2021. Il film, infatti, è ancora in lavorazione: le riprese si erano interrotte a marzo per via della pandemia, solo un mese fa è ripreso il lavoro sul set e il regista ha voluto condividerne qualche frammento con il pubblico. Pellicola con ... Leggi su ilfattoquotidiano

IsabelaaFreitas : hypadissima com esse batman do robert pattinson - GloriaBruno79 : RT @perchetendenza: 'Robert Pattinson': Perché sono trapelate le prime tre immagini ufficiali dell'attore inglese nei panni di Bruce Wayne… - FQMagazineit : Batman, Robert Pattinson sarà il nuovo Cavaliere Oscuro. Nel cast anche Zoe Kravitz, Colin Farrell e John Turturro - Clazomeneoggiv1 : oggi giornata dedicata ai critici cinematografici del tuitter che criticano il Batman di Robert Pattinson, perché n… - moretti_arianna : Io al cinema che guarderò #batman con Robert Pattison ?????? #RobertPattinson -