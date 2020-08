“Basta spettacolarizzare il corpo dei minori sui giornali”. La nota di Telefono azzurro dopo la copertina di Gente con la tredicenne Chanel Totti (Di domenica 23 agosto 2020) “Nell’ultima settimana abbiamo tristemente assistito, in due occasioni diverse, alla spettacolarizzazione del corpo di minori sui giornali“. Lo denuncia, in una nota, Telefono azzurro per sensibilizzare “gli organi di informazione a tutelare sempre bambini e adolescenti, rispettandone l’immagine e la privacy”. Proprio in questi giorni infuriano le polemiche sull’ultima copertina del settimanale Gente, in cui la figlia di Francesco Totti, la tredicenne Chanel, viene ritratta di spalle, con il volto oscurato e il lato B bene in primo piano. “I mezzi di comunicazione – prosegue Telefono azzurro – hanno, infatti, una grande ... Leggi su ilfattoquotidiano

