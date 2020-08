"Basta allarmismi, crisi alle spalle Di nuovi casi ne avremo sempre" (Di domenica 23 agosto 2020) Il virologo Palù: dobbiamo convivere col virus, l'epidemia è sotto controllo. Impatto clinico non grave. "Il bollettino dei positivi inganna e si fa terrorismo biologico. Un secondo lockdown? ... Leggi su quotidiano

Il virologo Palù: dobbiamo convivere col virus, l’epidemia è sotto controllo. Impatto clinico non grave. "Il bollettino dei positivi inganna e si fa terrorismo biologico. Un secondo lockdown? Insosten ..."Si è sviluppato in questi giorni un dibattito surreale e strumentale sulla necessità di adottare misure eccezionali per il contenimento del Covid 19 in Sardegna. Vorrei dire molto chiaramente che non ...