Barletta, neonata abbandonata dalla madre: da 50 giorni aspetta l'adozione in ospedale (Di domenica 23 agosto 2020) Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno , alla piccola non mancano attenzioni e cure 'speciali' : una dottoressa ha comprato per lei vestitini , body, magliette e calzini. 'Quello che sta a monte e ... Leggi su tgcom24.mediaset

