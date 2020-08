Bari, sale a due il numero di neonati ricoverati perché positivi al Covid-19 all’ospedale Giovanni XXIII (Di domenica 23 agosto 2020) Sono due i neonati ricoverati perché positivi al Coronavirus all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Il primo è un bimbo di soli 12 giorni ed è in condizioni stabili. Il piccolo è stato ricoverato qualche giorno fa. L’altro caso, scoperto solo un giorno fa è di un bimbo di soli quattro mesi risultato positivo al Covid-19. La situazione dei contagi allarma non poco l’intera regione. Nella giornata di ieri sono stati effettuati più di 2.500 tamponi. I positivi sono stati in tutta la Puglia 22. Solo nella provincia di Bari i casi riscontrati sono stati 12. Il direttore Generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce, ha così commentato i 12 ... Leggi su baritalianews

