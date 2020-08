Bari, corona virus: dopo il bimbo di 12 giorni ricoverato un bambino di 13 mesi Ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" (Di domenica 23 agosto 2020) Un bimbo proveniente dalla provincia Bat, di 13 mesi, è stato ricoverato in via precauzionale al “Giovanni XXIII”. Accaduto poche ore dopo il ricovero, sempre in via precauzionale, di un neonato di 12 giorni in quanto (come l’altro bambino) risultato positivo a test corona virus. L'articolo Bari, corona virus: dopo il bimbo di 12 giorni ricoverato un bambino di 13 mesi <small class="subtitle">Ospedale pediatrico "Giovanni XXIII"</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Bari corona Bari: corona virus, ricoverato un neonato Noi Notizie Coronavirus in Italia, il bollettino: non si ferma la crescita dei contagi, più di mille. Tre i morti. L’Iss: l’indice Rt forse sottostimato

Non si ferma la crescita della curva epidemica in Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quota mille casi in un solo giorno: 1.071 oggi, contro i 947 di ieri. Il totale sale cosi ...

Coronavirus, in Puglia 22 nuovi casi, 12 nel Barese. Analizzati 2579 test

Oggi in Puglia ci sono 22 nuovi casi di Coronavirus, sulla base di 2579 tamponi. Lo comunica la regione, che ha diramato il consueto bollettino epidemiologico. Le positività sono così distribuite: 12 ...

