Barga Jazz Festival, musica e territorio (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Barga Jazz Festival, dal 1986, è da sempre un esempio perfetto nel coniugare territorio, comunità, progetto artistico, didattica popolare, fino a coinvolgere l’antico borgo, già avamposto mediceo ai piedi della lucchese Garfagnana: attività concertistiche e laboratoriali di alto livello sono del resto documentati in almeno 4-5 dischi. Quest’anno il covid-19 spariglia le carte, ma, con i necessari sacrifici e i dovuti aggiustamenti, Barga Jazz insiste per affermare la propria presenza anche per un’ulteriore ragione: l’edizione in corso – 18/30 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

bargajazz : Dimitri Grechi Espinoza @ Duomo di S. Cristoforo, Barga LU - 2312_leonardo : RT @barganews: Barga Jazz Festival – Eno Jazz Quintet + Jam session Andrea Guzzoletti – tromba; Alessandro Rizzardi – sax tenore; Simone Ve… - barganews : Barga Jazz Festival – Eno Jazz Quintet + Jam session Andrea Guzzoletti – tromba; Alessandro Rizzardi – sax tenore;… - barganews : Barga Jazz Festival – DUOMO DI S. CRISTOFORO – DIMITRI GRECHI ESPINOZA “OREB” – THE SPIRITUAL WAY #barga… - audioscapist_UK : sulla strada per Barga -

Ultime Notizie dalla rete : Barga Jazz Barga Jazz Festival, musica e territorio | il manifesto Il Manifesto Barga Jazz Festival, musica e territorio

Il Barga Jazz Festival, dal 1986, è da sempre un esempio perfetto nel coniugare territorio, comunità, progetto artistico, didattica popolare, fino a coinvolgere l’antico borgo, già avamposto mediceo ...

Luca Gusella e Rossano Emili al Barga Jazz

Continua il BargaJazz Festival con un doppio appuntamento domani (22 agosto). Nei giardini di Villa Gherardi si alterneranno sul palco due solisti della BargaJazz Orchestra, il vibrafonista Luca Gusel ...

Il Barga Jazz Festival, dal 1986, è da sempre un esempio perfetto nel coniugare territorio, comunità, progetto artistico, didattica popolare, fino a coinvolgere l’antico borgo, già avamposto mediceo ...Continua il BargaJazz Festival con un doppio appuntamento domani (22 agosto). Nei giardini di Villa Gherardi si alterneranno sul palco due solisti della BargaJazz Orchestra, il vibrafonista Luca Gusel ...