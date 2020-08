Barcellona, non comincia bene l’avventura di Pjanic: il bosniaco positivo al Coronavirus (Di domenica 23 agosto 2020) L’avventura di Miralem Pjanic con la maglia del Barcellona non comincia in maniera esaltante, il centrocampista bosniaco infatti è risultato positivo al Coronavirus e non potrà raggiungere la Catalogna prima di 15 giorni. A darne notizia è stato proprio il club blaugrana, con una nota sul proprio sito: “Miralem Pjanic è risultato positivo al Coronavirus, dopo aver effettuato un tampone – in seguito all’individuazione di alcuni sintomi – in data 22 agosto. Il calciatore è in buono stato di salute e si trova a casa. Per questo motivo, Pjanic non si recherà a Barcellona prima che siano trascorsi 15 giorni”.L'articolo ... Leggi su sportfair

GoalItalia : ?? #Koeman si presenta al Barcellona Ed è subito bomba ?? 'Non so se dovrò convincere #Messi a restare' - tancredipalmeri : L’entourage di Messi non conferma né smentisce la notizia che Messi avrebbe comunicato la sua volontà di andarsene,… - DiMarzio : Panchina #Barcellona, non solo Xavi e Pochettino: tentativo anche per #Koeman - LelloConso : @AlfredoPedulla Non sapevo nemmeno fosse andato al Barcellona... - Grisufrank : @ErolaLady Non la sto guardando, ma ho visto il quarto di finale col Barcellona, sono impressionanti!!! ?????? -