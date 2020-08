"Barcellona interessato ad Angelino del Manchester City" (Di domenica 23 agosto 2020) Secondo la 'Bbc', il Barcellona è interessato al difensore del Manchester City Angelino . Il 23enne terzino spagnolo è appena tornato agli ordini di Pep Guardiola dopo un prestito di sei mesi al ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Barcellona interessato ad Angelino del Manchester City': Il club di Premier League chiede ai blaugrana 30 milioni… - Simplyciccio : RT @jrbasket2015: Per #Sky #Messi potrebbe andare solo al #PSG se lasciasse il #Barcellona perché l’#Inter non se lo può permettere e il #M… - jrbasket2015 : Per #Sky #Messi potrebbe andare solo al #PSG se lasciasse il #Barcellona perché l’#Inter non se lo può permettere e… - Dusk1982 : @Corriere I morti delle ultime 24h sono 14. I 127 sono settimanali e includono un riconteggio di una 56 in Aragona… - Way_Gh_ : RT @TGol61: Per Messi si susseguono le conferme dalla Spagna, e ora da Argentina e Brasile, che vuole terminare con il Barcellona. Qui abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona interessato "Barcellona interessato ad Angelino del Manchester City" Corriere dello Sport Bbc: "Barcellona, interesse per Angelino del Manchester City"

Il Barcellona è interessato al difensore del Manchester City Angelino, 23enne terzino spagnolo appena tornato agli ordini di Pep Guardiola dopo un prestito di sei mesi al Lipsia, che ha raggiunto le s ...

Napoli a caccia di uno o due centrali: sei nomi nella wishlist di Giuntoli

Oltre a Gabriel Magalhaes, che sembrava ad un passo e invece adesso è più vicino all'Arsenal, il Napoli ha ben sei centrali nella sua wishlist per la difesa. A scriverlo è Il Mattino, che elenca i nom ...

Il Barcellona è interessato al difensore del Manchester City Angelino, 23enne terzino spagnolo appena tornato agli ordini di Pep Guardiola dopo un prestito di sei mesi al Lipsia, che ha raggiunto le s ...Oltre a Gabriel Magalhaes, che sembrava ad un passo e invece adesso è più vicino all'Arsenal, il Napoli ha ben sei centrali nella sua wishlist per la difesa. A scriverlo è Il Mattino, che elenca i nom ...