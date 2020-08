Barcellona, il Ronaldo pensiero: “Messi è ancora innamorato dei blaugrana, ha bisogno dei suoi compagni” (Di domenica 23 agosto 2020) Ronaldo il 'Fenomeno' e il consiglio rivolto a Lionel Messi.La pulce argentina nelle ultime settimane è entrata nell'occhio del ciclone a causa di una sua possibile volontà di lasciare i blaugrana dopo una stagione abbastanza complicata. L'ex centravanti dei catalani negli anni '90, direttamente da Lisbona, ha parlato del momento vissuto da Messi che potrebbe essere vicino a lasciare la Liga."È molto improbabile che possa lasciare il Barcellona, ​​soprattutto in questi momenti di crisi. Se fosse nel Barça, non lo lascerei comunque partire. Messi ha un rapporto molto, molto importante, molto intenso con il Barcellona. Non credo che abbia smesso di essere innamorato del club. Penso che la situazione sia stata esasperata per l'8-2 con il Bayern. Ha ... Leggi su mediagol

