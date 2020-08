Barcellona, il candidato alla presidenza rivela: “Ho già parlato con Klopp” (Di domenica 23 agosto 2020) Jurgen Klopp rimarrà per sempre nella storia del Liverpool. L'allenatore tedesco in 5 anni ha vinto praticamente tutto con il club. Oltre alla Champions del 2019, il titolo più importante è senza dubbio la Premier di quest'anno rompendo così un digiuno lungo 30 anni.Barcellona, IL candidato PRESIDENTE FA SOGNARE I TIFOSIcaption id="attachment 999363" align="alignnone" width="300" Klopp (getty images)/captionIl manager tedesco è uno dei più cercati sul mercato, ma difficilmente il Liverpool vorrà privarsene. Nel suo futuro però potrebbe esserci il Barcellona, almeno secondo quanto raccontato da Jordi Farré, candidato alla presidenza blaugrana: "Se Koeman farà bene sarà il nostro allenatore, ... Leggi su itasportpress

Il 20 e 21 settembre si voterà in sette Regioni e più di mille Comuni, ma anche per due senatori e per il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Sarà il giorno più delicato di quest ...Jordi Farré, che si presenterà alle elezioni di marzo, sogna Klopp al Barcellona: "Ci abbiamo parlato. Ma Koeman è la soluzione giusta al momento". Attenzione al 15 marzo 2021. Il giorno delle elezion ...