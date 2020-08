Barcellona, 2 italiani arrestati con l'accusa di stupro (Di domenica 23 agosto 2020) Due cittadini italiani sono detenuti a Barcellona da giovedì scorso con la pesante accusa di aver violentato due ragazze dopo aver somministrato loro delle sostanze stupefacenti.I fatti risalgono al 16 agosto scorso, ma l'arresto per i due turisti italiani di 23 anni è scattato solo giovedì. I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia catalana, avrebbero conosciuto le due ragazze in un locale a Sant Adrià de Besòs. Quello che è accaduto dopo è ancora da ricostruire. Le due giovani hanno raccontato di essersi svegliare la mattina dopo in stato confusionale, incapaci di ricordare cosa fosse successo la sera prima, se non di essersi trovate nude insieme ai due ragazzi.Le due ragazze, rientrate in casa quella notte con un taxi, pur senza averne ricordo, si sono quindi ... Leggi su blogo

