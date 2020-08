Barca rischia di schiantarsi contro la scogliera: salvati cinque turisti a Capo d'Orso (Di domenica 23 agosto 2020) Ragazzo disperso ad Eboli: salvato dalla Guardia Costiera 19 August 2020 Tragedia sfiorata in località Capo d'Orso , in Costiera Amalfitana , dove un'imBarcazione con a bordo cinque giovani , ... Leggi su salernotoday

L’emergenza migranti a Lampedusa è legata anche alle loro imbarcazioni, che una volta arrivate vengono sequestrate ed affidate all’Ufficio della Dogana in attesa della rimozione e demolizione. Ma quan ...

La barca tocca i cavi dell'alta tensione, una donna resta folgorata: rischia la vita

È successo a Minusio, la 48enne e un coetaneo stavano trasportando a piedi su un rimorchio una piccola barca a vela di circa 3 metri con l'albero di circa 6 metri, ancora posizionato verticalmente MIN ...

