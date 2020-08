Balene a largo della costa ligure, nel santuario dei cetacei: il video dall’elicottero della Guardia di Finanza (Di domenica 23 agosto 2020) Durante la perlustrazione della costa ligure sono state avvistate numerose Balene a 3 miglia a sud del litorale di Lavagna in un’area protetta conosciuta come “Il santuario dei cetacei” che si estende per circa 96 mila chilometri quadrati. L'articolo Balene a largo della costa ligure, nel santuario dei cetacei: il video dall’elicottero della Guardia di Finanza proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Durante la perlustrazione della costa ligure sono state avvistate numerose balene a 3 miglia a sud del litorale di Lavagna in un'area protetta conosciuta come "Il Santuario dei Cetacei" che si estende ...

Balenottera ferita al largo di Taggia, potrebbe essere stata mutilata da una nave

Sanremo – Una balenottera mutilata, con parte della coda mancante, è stata avvistata dai ricercatori dell'Istituto Tethys a circa un miglio dalla costa di Arma di Tagga, in provincia di Imperia. Potre ...

Balenottera ferita al largo di Taggia, potrebbe essere stata mutilata da una nave

Sanremo – Una balenottera mutilata, con parte della coda mancante, è stata avvistata dai ricercatori dell'Istituto Tethys a circa un miglio dalla costa di Arma di Tagga, in provincia di Imperia.