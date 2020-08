"Azzo che chiapp***e". Dagospia al pepe. Eliana Michelazzo? Il confronto impietoso tra questa foto e la realtà | Guarda (Di domenica 23 agosto 2020) Ma che succede a Eliana MichelAzzo? O meglio, al suo Lato B? Se lo domanda, perfido, anche Dagospia che mette a confronto una foto pubblicata su Instagram dalla bella ex manager di Pamela Prati, finita al centro qualche mese fa del caso Mark Caltagirone, e una scattata invece "a tradimento" e tutta naturale. "Azzo che chiappone, la MichelAzzo!", ironizza Dago riservandole lo stesso trattamento che qualche settimana fa aveva fatto infuriare la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "A Baja Sardinia, in Costa Smeralda, l'ex amica di Pamela Prati porta a spasso un Lato B che gronda cellulite da tutti i pori", nota con un po' di indelicatezza il sito di Roberto D'Agostino. "Ma poi, per miracolo, in una Story su ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Azzo che Banchi rotanti in televisione: ma il Ministro che Azzo...lina combina? La Voce del Patriota Basket Le Mura, partiti gli allenamenti. Iurlaro: “Ripresa graduale dopo tre mesi di stop”

Primo allenamento per la squadra femminile della Gesam Gas Basket Le Mura. Oggi (20 agosto) al palazzetto del basket sono state presentate le giocatrici che militeranno nella prossima stagione di seri ...

Azzi sulle maglie: "A me il rosso piace e il mio occhio cade sul pezzo di stoffa tricolore"

Il giornalista Marco Azzi ha scritto un post sui social commentando le maglie del Napoli: "Ne ho lette tante sulla nuova maglia (vera, quasi vera, presunta) del Napoli. Il rosso non vi piace? A me sì, ...

