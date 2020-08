Aumento dei contagi in Italia,a Speranza rassicura: non si va verso un nuovo lockdown (Di domenica 23 agosto 2020) L’Aumento dei contagi in Italia - quasi mille casi registrati ieri - preoccupa governo e regioni, ma non si va verso un nuovo lockdown . Ad assicurarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza,... Leggi su feedpress.me

fattoquotidiano : Per Salvini l’aumento dei contagi è un’invenzione dei giornalisti: “Coro unanime per creare allarme che non c’è” - Corriere : Governo irritato con le Regioni: non facciano campagna elettorale sull’aumento dei contagi - Mov5Stelle : Nel #decretoSemplificazioni siamo riusciti ad inserire la norma che distribuiva i 165 milioni di euro per l'aumento… - aribaus : RT @martafana: Gli stipendi dei top manager valgono 320 volte un operaio 'normale',un aumento degli stipendi del 1.167% contro il 13% di un… - swamilee : @PBerizzi Ieri in un negozio ho sentito dire che l'aumento dei casi è perché si avvicinano le elezioni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento dei Coronavirus e aumento dei contagi, Governo irritato con le Regioni: non facciano campagna elettorale Corriere della Sera Covid, casi ancora in aumento: 1071 da ieri. Tre morti

Roma, 22 ago. - Non si ferma l'aumento dei casi da coronavirus. Sono stati 1071 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il totale sale così a 258.136. Tre i morti portando il numero complessivo a 35.430 ...

Coronavirus, allarme contagi e caos tamponi: cosa sta succedendo in Sardegna

Nell’Italia che sta vivendo una fase di grande crescita dei nuovi casi di Coronavirus, a preoccupare particolarmente è la situazione della Sardegna: una buona parte degli infetti degli ultimi giorni, ...

Roma, 22 ago. - Non si ferma l'aumento dei casi da coronavirus. Sono stati 1071 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il totale sale così a 258.136. Tre i morti portando il numero complessivo a 35.430 ...Nell’Italia che sta vivendo una fase di grande crescita dei nuovi casi di Coronavirus, a preoccupare particolarmente è la situazione della Sardegna: una buona parte degli infetti degli ultimi giorni, ...