“Auguro alle colleghe del Pd di raggiungere orgasmi veri”: bufera sul consigliere di centrodestra a Biella (Di domenica 23 agosto 2020) Biella, consigliere di centrodestra: “Auguro alle colleghe del Pd orgasmi veri” Una polemica politica tra fazioni opposte che si trasforma in sessismo spicciolo: è quello che è successo in queste ore a Biella, dove il consigliere di centrodestra Corrado Neggia è finito nell’occhio del ciclone per alcune frasi sulle colleghe del Pd, che fanno opposizione, a cui è stato augurato di “raggiungere orgasmi veri”. La mela della discordia, questa volta, è stata la gestione del ritiro sotto il Mucrone della squadra di calcio di Serie A del Torino. In un primo momento, infatti, era stato raggiunto l’accordo tra i granata ... Leggi su tpi

