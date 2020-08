Ascani: Bisogna Fornire a Insegnanti Prospettive di Crescita (Di domenica 23 agosto 2020) Anna Ascani, Viceministra dell’Istruzione, nel corso del Meeting di Rimini parla di Insegnanti e possibilità di carriera. “Un insegnante che non vede una prospettiva di Crescita è meno stimolato a fare di più e meglio” afferma Ascani. “Deve esistere un percorso, devono esserci scelte che i docenti devono poter fare, una flessibilità per mettersi in gioco in più modi con una Crescita che non sia solo la possibilità di fare il concorso per dirigente scolastico” conclude. La Viceministra poi aggiunge che è necessario costruire un legame tra scuola, istituzioni locali, lavoro e terzo settore. Leggi su youreduaction

“Azzolina è confusa, fa slogan. Sui sindacati parole da irresponsabile”

“Le parole usate dalla ministra Lucia Azzolina nell’intervista a Repubblica sono da irresponsabile. Sulla partita della scuola si rischia di far cadere il governo“. A puntare il dito contro l’inquilin ...

