Anzio, calca al porto agli imbarchi sotto gli occhi della polizia locale (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) Anzio, persone accalcate per prendere il traghetto per Ponza. La distanza di un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, come da disposizioni ministeriali, non viene rispettata, anche se sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale. Lo spazio per formare delle file ordinate ci sarebbe, ma tutti preferiscono stare “più vicini”. C’è da dire che tutti indossano le mascherine: almeno su questo le regole sono state rispettate. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, calca al porto agli imbarchi sotto gli occhi della polizia locale (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio calca Nasce ad Anzio la Lista civica e Pagina Fb Noi per Lavinio e Anzio Il Clandestino Giornale EX GRANATA - Menichini promuove Casasola: "La Salernitana fa un affare riportandolo sulle zolle di fascia destra"

Tirò un ottimo calcio di rigore. Fece gol e si commosse per la dedica ... dovetti insistere per farlo ingaggiare", ha spesso ricordato l'allenatore originario di Anzio. Casasola arrivò a zero euro o ...

Aggredito brutalmente a Ferragosto il 'Gatto' di Anzio: in corso le indagini per risalire ai colpevoli

La lite sembra essersi scatenata per banali motivi di viabilità e Marco ha avuto la peggio. Ragazzo tranquillo, non aggressivo e grande tifoso dell' Anzio Calcio , nella vita si arraggia facendo ...

Tirò un ottimo calcio di rigore. Fece gol e si commosse per la dedica ... dovetti insistere per farlo ingaggiare", ha spesso ricordato l'allenatore originario di Anzio. Casasola arrivò a zero euro o ...La lite sembra essersi scatenata per banali motivi di viabilità e Marco ha avuto la peggio. Ragazzo tranquillo, non aggressivo e grande tifoso dell' Anzio Calcio , nella vita si arraggia facendo ...